Баскетболист ЦСКА Хиллиард рассказал, какое влияние на него оказал Брайант

Нападающий московского ЦСКА Дэрран Хиллиард рассказал о влиянии, которое на него оказал легендарный баскетболист Коби Брайант, погибший при крушении вертолёта.

«Коби был для меня самой влиятельной фигурой в баскетболе. Каждый раз, когда мне было морально или физически плохо, я задавал себе вопрос, что бы сделал Коби. Настолько он был для меня важным человеком», — цитирует игрока Sport24.

По его словам, Брайант повлиял на его манеру играть, мыслить на площадке, анализировать своё положение в команде и во время матча, а также научил не беспокоиться по поводу упущенных возможностей.

«Думаю, он оказал на меня даже большее влияние, когда ушёл из большого баскетбола. Он поставил жирную точку как игрок своим последним выходом, заработав 60 очков для команды», — заявил Хиллиард.

Он также подчеркнул, что Брайант вселил в него веру в светлое будущее, так как после завершения карьеры легендарный спортсмен продолжал многое делать для баскетбола.

Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее житель Калифорнии заявил, что снял на видео вертолёт Брайанта за полчаса до крушения.