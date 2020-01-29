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Глейхенгауз: соперники не дремлют

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз считает, что отечественному фигурному катанию не стоит почивать на лаврах.
Глейхенгауз: соперники не дремлют
  • РИА Новости

«Не надо забывать, что Алёна Косторная является рекордсменкой мира в короткой программе и по сумме двух программ. Однако соперники не дремлют. Надо улучшаться. Должен быть спортивный интерес побить свои же рекорды», — заявил Глейхенгауз в эфире программы «Пусть говорят».

В настоящее время рекорд Косторной в короткой программе составляет 85,45 балла, а по сумме двух прокатов — 247,59 балла.

Ранее Самарин заявил, что российское женское катание вышло на уровень, которого не всем мужчинам удаётся достичь.

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