Писатель Коэльо удалил черновик книги, которую писал вместе с Брайантом

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Известный писатель Пауло Коэльо рассказал, что удалил черновик книги, которую он писал в соавторстве с легендарным баскетболистом Коби Брайантом, погибшим в результате крушения вертолёта.
Писатель Коэльо удалил черновик книги, которую писал вместе с Брайантом
  • Reuters

Как заявил 72-летний писатель в интервью AP, после гибели спортсмена проект утратил смысл.

«Это никак не помешает мне как-нибудь написать о том, как много нового я узнал у Коби, и о том, насколько он был великим человеком», — заявил Коэльо.

Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее баскетболист ЦСКА Хиллиард рассказал, какое влияние на него оказал Брайант.

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