Писатель Коэльо удалил черновик книги, которую писал вместе с Брайантом
- Reuters
Как заявил 72-летний писатель в интервью AP, после гибели спортсмена проект утратил смысл.
«Это никак не помешает мне как-нибудь написать о том, как много нового я узнал у Коби, и о том, насколько он был великим человеком», — заявил Коэльо.
Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.
Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.
Ранее баскетболист ЦСКА Хиллиард рассказал, какое влияние на него оказал Брайант.