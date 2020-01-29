Гендиректор «Сочи» надеется, что Кокорин присоединится к команде на сборе в Турции

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко выразил надежду, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин всё же присоединится к команде.

«Пока комментировать нечего. Всё будет ясно через пару дней. Кокорин едет на сборы с «Зенитом-2»? Да, это так. Они летят тоже в Турцию, как и мы. Надеюсь, там он к нам и присоединится», — приводит слова Рубашко Sport24.

Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО. Он подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.

Ранее сообщалось, что Кокорин не попал в состав «Зенита» на сбор в Испании.