Кокорин не попал в состав «Зенита» на сбор в Испании

Санкт-петербургский «Зенит» объявил состав команды на второй тренировочный сбор, который пройдёт в Испании.

В заявку, опубликованную пресс-службой клуба, не попал нападающий Александр Кокорин, вокруг трансфера которого в «Сочи» сложилась сложная ситуация.

В Испанию отправятся 27 игроков «Зенита».

Отправляемся на вторые зимние #ГазпромТренировочныеСборы вот в таком составе 🇪🇸 pic.twitter.com/Hpo01UDVbh — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 29, 2020

17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО. Он подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20. Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.

Ранее отчим Кокорина заявил, что перевод игрока в «Зенит-2» не противоречит его контракту.