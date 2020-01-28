Отчим Кокорина заявил, что перевод игрока в «Зенит-2» не противоречит его контракту

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о ситуации футболиста.

«То, что «Зенит» отправляет Сашу в «Зенит-2», не противоречит его контракту с клубом. Он профессионал и выполняет условия договора. Он не имеет права не поехать. Дальнейшие шаги решим потом. В этой жизни нельзя исключать ничего, но мы будем разбираться по факту. Александр ни с кем не конфликтует, как и я. Я выполняю те обязательства, которыми он меня наделил», — цитирует Логинова «Чемпионат».

Кокорин отказался от перехода в аренду в «Сочи» и был отправлен в «Зенит-2».

Ранее сообщалось, что в профсоюзе футболистов прокомментировали ситуацию Кокорина в «Зените».