Отчим Кокорина заявил, что перевод игрока в «Зенит-2» не противоречит его контракту
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«То, что «Зенит» отправляет Сашу в «Зенит-2», не противоречит его контракту с клубом. Он профессионал и выполняет условия договора. Он не имеет права не поехать. Дальнейшие шаги решим потом. В этой жизни нельзя исключать ничего, но мы будем разбираться по факту. Александр ни с кем не конфликтует, как и я. Я выполняю те обязательства, которыми он меня наделил», — цитирует Логинова «Чемпионат».
Кокорин отказался от перехода в аренду в «Сочи» и был отправлен в «Зенит-2».
Ранее сообщалось, что в профсоюзе футболистов прокомментировали ситуацию Кокорина в «Зените».