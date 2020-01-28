В профсоюзе футболистов прокомментировали ситуацию Кокорина в «Зените»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что может оказать помощь нападающему «Зенита» Александру Кокорину, которого перевели во вторую команду клуба.

«В случае с Кокориным нужно смотреть, что у него прописано в контракте. «Зенит-2» является структурным подразделением «Зенита». Если по бумагам нет никаких ограничений, то отправлять во вторую команду — право клуба. Но если ограничения есть, то это является нарушением. В таком случае профсоюз готов предоставить помощь в разрешении этой ситуации», — цитирует Зотова «РБ-Спорт».

«Зенит» намеревался отдать Кокорина в аренду в «Сочи», однако футболист ответил отказом, несмотря на договорённость между клубами. После этого форвард был отправлен во вторую команду.

Ранее жена Кокорина рассказала о будущем своего мужа в «Зените».