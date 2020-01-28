Жена Кокорина рассказала о будущем своего мужа в «Зените»

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Дарья Валитова, супруга форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала ситуацию о будущем её мужа в петербургском клубе.
Жена Кокорина рассказала о будущем своего мужа в «Зените»
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

В ответ на вопрос подписчика в Instagram, останется ли Кокорин в «Зените», Валитова написала: «К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили. Он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», в связи с этим руководство «Зенита» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2».

17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО. Он подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20. Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.

Ранее сообщалось, что решение о будущем Кокорина будет принято 29 января.

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