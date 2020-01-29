Определились составы команд на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

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По итогам голосования болельщиков и журналистов стали известны составы команд на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ.
Определились составы команд на Матч звёзд Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба лиги, в составе команды «Звезды России» выступят: Алексей Швед («Химки»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Максим Григорьев и Артём Забелин («ПАРМА»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Хвостов и Владислав Трушкин (оба — «Зенит»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА («ПАРМА»).

В команду «Звёзд мира» включены: Майк Джеймс (ЦСКА), Эрик Макколлум, Джамар Смит (оба — УНИКС), Адас Юшкевичюс («ПАРМА»), Дэвион Берри («Енисей»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Янис Тимма, Йонас Жеребко (оба – «Химки»), Дрю Гордон («Зелена Гура») и Густаво Айон («Зенит»).

Отмечается, что имена ещё четырёх игроков, по два в каждую команду, будут определены лигой.

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ состоится 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

Ранее сообщалось, что матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о Коби Брайанте.

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