Зуева: оплошности Тарасовой и Морозова меня расстроили

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Тренер Марина Зуева призналась, что её расстроили ошибки, допущенные её учениками Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым на чемпионате Европы в Граце, где они заняли второе место.
Зуева: оплошности Тарасовой и Морозова меня расстроили
  • РИА Новости

«Конечно, оплошности ребят меня расстроили, было бы глупо это отрицать. Но лучше пусть эти неприятности произойдут сейчас, нежели в тот момент, когда уже ничего нельзя будет исправить. Основная-то работа у нас сделана, и вы, надеюсь, это видите. Поменялся имидж пары, она обрела лицо, поехала, закаталась. Более того, я чётко отмечаю улучшения от старта к старту», — заявила Зуева в беседе с RT.

Специалист отметила, что судьи не могли поставить паре высокие баллы из-за срывов элементов.

«Знаю точно: если Вова с Женей хорошо прокатаются, их результат способен оказаться очень высоким. Вот и всё», — добавила тренер.

Тарасова и Морозов стали вторыми на ЧЕ в австрийском Граце с результатом 208,64 балла. Победу одержали их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее Зуева рассказала, что помогло танцорам Виктории Синициной и Никите Кацалапову победить на ЧЕ.

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