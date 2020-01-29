Зуева: оплошности Тарасовой и Морозова меня расстроили

Тренер Марина Зуева призналась, что её расстроили ошибки, допущенные её учениками Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым на чемпионате Европы в Граце, где они заняли второе место.

«Конечно, оплошности ребят меня расстроили, было бы глупо это отрицать. Но лучше пусть эти неприятности произойдут сейчас, нежели в тот момент, когда уже ничего нельзя будет исправить. Основная-то работа у нас сделана, и вы, надеюсь, это видите. Поменялся имидж пары, она обрела лицо, поехала, закаталась. Более того, я чётко отмечаю улучшения от старта к старту», — заявила Зуева в беседе с RT.

Специалист отметила, что судьи не могли поставить паре высокие баллы из-за срывов элементов.

«Знаю точно: если Вова с Женей хорошо прокатаются, их результат способен оказаться очень высоким. Вот и всё», — добавила тренер.

Тарасова и Морозов стали вторыми на ЧЕ в австрийском Граце с результатом 208,64 балла. Победу одержали их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее Зуева рассказала, что помогло танцорам Виктории Синициной и Никите Кацалапову победить на ЧЕ.