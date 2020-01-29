Защитник «молодёжки» Романов признался, что уже забыл о МЧМ-2020

Защитник молодёжной сборной России по хоккею Александр Романов признался, что не вспоминает о чемпионате мира 2020 года в Чехии, на котором его команда заняла второе место.

«Все уже забыли о нём. Это история, а сейчас главное — игры ЦСКА. Мы спокойно выходим на лёд и готовимся к плей-офф — только об этом думаем. Чувствую себя хорошо — это самое главное. Что-то получается, что-то нет — так всегда происходит. Себя как-то оценивать не хочется — со стороны виднее», — цитируют спортсмена «Известия».

Во вторник, 28 января Романова вызвали в расположение национальной сборной России для подготовки к матчам Еврохоккейтура.

Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Торпедо» в матче КХЛ.