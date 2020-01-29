«Астон Вилла» прорвалась в финал Кубка английской лиги, где встретится с одним из «Манчестеров»

«Астон Вилла» пробилась в финал Кубка английской лиги, обыграв по сумме двух матчей «Лестер».

Во вторник, 28 января бирмингемцы праздновали успех на своём поле (2:1). Победу и путёвку в решающий матч турнира им принёс гол Махмуда Хассана на третьей добавленной минуте. До этого на мяч Мэтта Таргетта в дебюте встречи точным ударом в середине второго тайма ответил Келечи Ихеаначо из «Лестера». Первый матч завершился вничью (1:1).

В финале Кубка английской лиги, который состоится 1 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, «Астон Вилла» сразится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Их первая игра осталась за «горожанами» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Кардифф Сити» подал в суд на «Нант» за непредумышленное убийство Салы.