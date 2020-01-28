Новосельцев: мы все ждём Кокорина в «Сочи»

Защитник ФК «Сочи» Иван Новосельцев заявил, что в расположении клуба очень ждут приезда форварда «Зенита» Александра Кокорина и верят, что он поможет им в решении турнирных задач.

«Мы все очень ждём Александра Кокорина в «Сочи», и я в том числе. Это очень сильный футболист, обязательно поможет нам в решении турнирных задач. Сейчас наш клуб находится не там, где должен быть. Думаю, и Саше будет приятно работать в нашем коллективе, поскольку в «Сочи» сложилась очень хорошая рабочая атмосфера. И мы поможем Саше, и он нам. Думаю, что из «Сочи» Кокорин спокойно пробьётся в главную сборную страны. Конечно, многое будет зависеть от него, но всё в его руках. Я уверен, что у него всё получится», — сказал Новосельцев Sport24.

«Зенит» и «Сочи» согласовали аренду Кокорина, однако сам футболист отказался покидать санкт-петербургский клуб и был сослан во вторую команду.

Ранее в профсоюзе футболистов прокомментировали ситуацию Кокорина в «Зените».