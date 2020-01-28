Ласицкене ответила, стыдно ли ей выступать под нейтральным флагом

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на вопрос, испытывает ли она чувство стыда из-за выступлений под нейтральным флагом.

«Стыдно, что в принципе дошло до такой ситуации. Есть внутренние проблемы, которые за четыре года так никто и не решил. Люди не понимают, что спортсмен очень многое отдаёт своему делу. Век легкоатлета заканчивается в 40 лет, и у меня нет времени ждать, когда положение улучшится. Я спортсменка, я показываю свой профессионализм и завоёвываю медали в секторе. Для меня недопустимо, чтобы моя карьера была разрушена таким образом. Пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы защитить мои права! Кроме того, все прекрасно знают, что мы из России. Мне кажется, некоторые удивляются, когда видят рядом с нашими фамилиями нейтральный флаг», — заявила Ласицкене RT.

Ранее она объяснила, почему не боится критиковать ВФЛА.