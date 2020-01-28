Ласицкене объяснила, почему не боится критиковать ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, почему она не боится выступать с публичной критикой в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Если бы я молчала, этот баланс бы сбился. К сожалению, у нас уже есть опыт 2016 года, когда спортсмены находились в полном неведении, потом подали коллективный иск, но это ни к чему не привело. И в 23 года мне пришлось пропустить первую Олимпиаду. А для кого-то она могла стать последней. Я не могу себе позволить молчать, тихо тренироваться и просто ждать в сторонке. Ведь поднятые нами вопросы должны помочь будущим поколениям атлетов, обратить внимание на важные темы», — заявила Ласицкене RT.

Ранее титулованная легкоатлетка рассказала, верит ли она, что в ВФЛА что-то изменится в лучшую сторону.