Ласицкене: российские легкоатлеты попали в страшную ситуацию

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказала мнение о борьбе за право выступления на международных соревнованиях.
Ласицкене: российские легкоатлеты попали в страшную ситуацию
  • © Anke Waelischmiller/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Я должна сражаться исключительно в секторе, с планкой и со своими соперницами. Но на протяжении четырёх лет мне приходится самой заниматься и другими вещами: вести диалоги с чиновниками, задавать им вопросы, писать открытые письма. Да, я бы поступала так в любом случае, так как выступаю за чистый и честный спорт. Но сейчас легкоатлеты попали в страшную ситуацию и вынуждены участвовать в этой борьбе вне зависимости от своего желания. К сожалению, наши действия игнорируются. Разумеется, это нас не остановит, мы имеем право выходить на старты», — заявила Ласицкене RT.

Ранее она рассказала, с каким настроением начинает олимпийский сезон.

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