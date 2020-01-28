Ласицкене: российские легкоатлеты попали в страшную ситуацию

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказала мнение о борьбе за право выступления на международных соревнованиях.

«Я должна сражаться исключительно в секторе, с планкой и со своими соперницами. Но на протяжении четырёх лет мне приходится самой заниматься и другими вещами: вести диалоги с чиновниками, задавать им вопросы, писать открытые письма. Да, я бы поступала так в любом случае, так как выступаю за чистый и честный спорт. Но сейчас легкоатлеты попали в страшную ситуацию и вынуждены участвовать в этой борьбе вне зависимости от своего желания. К сожалению, наши действия игнорируются. Разумеется, это нас не остановит, мы имеем право выходить на старты», — заявила Ласицкене RT.

Ранее она рассказала, с каким настроением начинает олимпийский сезон.