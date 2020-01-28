Ярошик одобрил возвращение Комличенко в Россию

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Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик прокомментировал переход нападающего Николая Комличенко из чешской «Млады Болеслав» в московское «Динамо».

«Ожидал, что Комличенко переберется в Россию. Мне кажется, ему хотелось вернуться на родину, чтобы доказать всем свою состоятельность и показать, каким хорошим футболистом он стал. Думаю, переезд в «Динамо» — хороший выбор. Комличенко забивал много голов в чемпионате Чехии, выступая при этом в команде среднего уровня. Интересно, как теперь будет развиваться его карьера», — цитируют бывшего чешского футболиста «Известия».

Сумма трансфера Комличенко составила, по данным СМИ, €3,5 млн.

Ранее сообщалось, что Слуцкий пожаловался на фанатов Бузовой, которые присылают ему проклятья.

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