Янчук уверен, что Павлюченкова при новом тренере открывается с лучшей стороны

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал выступление Анастасии Павлюченковой на Australian Open.

Российская спортсменка в трёх партиях обыграла немку Анжелику Кербер и пробилась в четвертьфинал, где сразится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

«На этом турнире у Павлюченковой есть внутренняя собранность и вера в свои силы. Она давно играет на высоком уровне, имеет хороший удар справа и слева, но с психологией случались проблемы. У неё было много встреч, где она не могла реализовать свой потенциал в нужный момент. Сейчас в Мельбурне наступил ее звёздный час. При новом тренере мы видим Павлюченкову, которая открывается с лучшей стороны и способна побороться с игроками из топ-10. А учитывая, что сейчас в женском теннисе нет явного лидера, турнир в Австралии может выиграть любой из участников четвертьфинала. Надеюсь, что это будет Настя», — приводят слова Янчука «Известия».

Ранее сообщалось, что Павлюченкова прокомментировала свою победу над Кербер.