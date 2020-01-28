Знарок рассказал, почему тренерам «Спартака» приходится тратить нервы

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не очень хороший первый период. Похвалю своих ребят за игру, когда нам пришлось семь минут в меньшинстве обороняться, и мы даже смогли забить в этом отрезке. Парни — молодцы, с победой, хороший третий период, такой хоккей болельщикам нравится, но в то же время много нервов приходится тратить тренерскому штабу», — приводит слова наставника официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что хет-трик Даугавиньша принёс «Спартаку» волевую победу над «Куньлунем».