Знарок рассказал, почему тренерам «Спартака» приходится тратить нервы

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не очень хороший первый период. Похвалю своих ребят за игру, когда нам пришлось семь минут в меньшинстве обороняться, и мы даже смогли забить в этом отрезке. Парни — молодцы, с победой, хороший третий период, такой хоккей болельщикам нравится, но в то же время много нервов приходится тратить тренерскому штабу», — приводит слова наставника официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что хет-трик Даугавиньша принёс «Спартаку» волевую победу над «Куньлунем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить