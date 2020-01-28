Хет-трик Даугавиньша принёс «Спартаку» волевую победу над «Куньлунем»

Московский «Спартак» победил пекинский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ (7:4).

Встреча на «ЦСКА Арене» выдалась результативной. К середине первого периода гости вели со счётом 2:0, а в начале второй 20-минутки — 3:1, однако хозяева смогли не только восстановить паритет, но и вырваться вперёд. Хет-трик в составе «Спартака» оформил Каспарс Даугавиньш, по шайбе забросили Фёдор Малыхин, Андрей Кутейкин, Артём Федоров и Александр Хохлачёв. У «Куньлуня» дубль сделал Люк Локхарт, по голу забили Тревор Мёрфи и Тайлер Вонг.

В таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка занимают четвёртое место с 68-ю очками, в то время как «Куньлунь» идёт на седьмой позиции на Востоке, набрав 57 зачётных баллов.

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