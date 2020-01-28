Орлов оценил перспективы казахстанского футболиста Исламхана остаться в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что у казахстанского полузащитника Бауыржана Исламхана нет шансов успешно пройти просмотр в санкт-петербургском «Зените».

«Во-первых, он уже игрок состоявшийся. В феврале ему исполнится 27 лет, то есть переучить его невозможно. Пока Исламхан играет в казахстанский футбол или в футбол ФНЛ. Он получает мяч, осматривается вокруг и лишь затем делает пас. Но это же сколько времени уходит. И под прессингом он трижды терял мяч. У него нет стремления играть в одно касание, а подобная игра — игра больших мастеров, элиты европейского футбола. При всём уважении к Исламхану, шансов у него зацепиться за «Зенит» нет», — сказал Орлов в прямом эфире «Вконтакте».

26-летний футболист сборной Казахстана находился в «Зените» на просмотре и принял участие в двух товарищеских матчах команды.

Ранее Орлов выразил мнение, что «Зениту» необходим центральный защитник.