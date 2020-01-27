Отец фигуриста Алиева — о победе сына на ЧЕ: у меня были слёзы

Отец новоиспечённого чемпиона Европы по фигурному катанию Сергей Алиев поделился эмоциями от победы сына.

«Мы послали смс Диме и его тренеру. Когда всё улеглось, около двух часов ночи по московскому времени Дима позвонил и спросил: «Пап, ты доволен?» У меня были слёзы, ощущение радости и усталости. Чтобы достичь такого успеха, ведь нужно чем-то жертвовать. Я вижу сына в год не более трёх-пяти дней», — признался старший Алиев «Комсомольской правде».

Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы в мужском одиночном фигурном катании.

Ранее Даниелян рассказал о своих программах, свободном катании Ханю и травме ноги из-за ботинок.