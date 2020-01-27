Глава ACA заявил, что Александр Емельяненко продолжал тренироваться в СИЗО

Глава лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко сообщил, что российский боец Александр Емельяненко поддерживал форму, находясь в следственном изоляторе.

«Александр Емельяненко покинет стены изолятора временного содержания в Анапе во вторник. По моей информации, на протяжении всех семи дней ареста Саша продолжал тренироваться, насколько позволяли условия одиночной камеры. Емельяненко старался поддерживать кондиции, несмотря на случившееся. Болельщики смогут оценить его форму 7 февраля во время пресс-конференции в Москве», — приводит слова Яценко РИА Новости.

Емельяненко был арестован на семь суток в Анапе за мелкое хулиганство. 3 апреля он проведёт бой с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.

Ранее сообщалось, что российский боец Вартанян проведёт поединок с американцем Грином на турнире ACA 107.