Российский боец Вартанян проведёт поединок с американцем Грином на турнире ACA 107
- @eduard_vartanyan
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Грин известен по выступлениям в UFC и Bellator. На его счету 23 победы и восемь поражений за карьеру. Вартанян же выиграл 20 боёв в MMA, в четырёх терпел неудачу.
Турнир ACA 107 в Москве пройдёт 3 апреля на «ВЭБ Арене». Главным событием станет поединок Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым.
Ранее сообщалось, что Шамиль Абдурахимов встретится с Сирилом Ганом на UFC 249.