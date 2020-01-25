Российский боец Вартанян проведёт поединок с американцем Грином на турнире ACA 107

Россиянин Эдуард Вартанян проведёт бой с американским бойцом смешанного стиля Дезмондом Грином на турнире ACA 107 в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Грин известен по выступлениям в UFC и Bellator. На его счету 23 победы и восемь поражений за карьеру. Вартанян же выиграл 20 боёв в MMA, в четырёх терпел неудачу.

Турнир ACA 107 в Москве пройдёт 3 апреля на «ВЭБ Арене». Главным событием станет поединок Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым.

Ранее сообщалось, что Шамиль Абдурахимов встретится с Сирилом Ганом на UFC 249.