Российский боец Вартанян проведёт поединок с американцем Грином на турнире ACA 107

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Россиянин Эдуард Вартанян проведёт бой с американским бойцом смешанного стиля Дезмондом Грином на турнире ACA 107 в Москве.
Российский боец Вартанян проведёт поединок с американцем Грином на турнире ACA 107
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Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Грин известен по выступлениям в UFC и Bellator. На его счету 23 победы и восемь поражений за карьеру. Вартанян же выиграл 20 боёв в MMA, в четырёх терпел неудачу.

Турнир ACA 107 в Москве пройдёт 3 апреля на «ВЭБ Арене». Главным событием станет поединок Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым. 

Ранее сообщалось, что Шамиль Абдурахимов встретится с Сирилом Ганом на UFC 249.

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