Даниелян о своём сходстве с Фернандесом: Хавьер всегда был моим кумиром

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Российский фигурист Артур Даниелян рассказал, как относится к сравнению с двукратным чемпионом мира испанцем Хавьером Фернандесом.
Даниелян о своём сходстве с Фернандесом: Хавьер всегда был моим кумиром
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«О сходстве с Фернандесом прочитал в интернете. Хавьер всегда был моим кумиром, и вроде такие сравнения должны быть приятны, но мне было ещё более приятно прочитать, что в плане катания у меня начинает проявляться свой собственный стиль», — заявил RT Даниелян.

Помимо побед на двух чемпионатах мира, Фернандес семь раз подряд выигрывал чемпионат Европы, а также становился бронзовым призёром Олимпийских игр.

Ранее Даниелян признался, что раньше обижался на Буянову из-за криков на тренировках.

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