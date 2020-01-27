Даниелян о своём сходстве с Фернандесом: Хавьер всегда был моим кумиром

Российский фигурист Артур Даниелян рассказал, как относится к сравнению с двукратным чемпионом мира испанцем Хавьером Фернандесом.

«О сходстве с Фернандесом прочитал в интернете. Хавьер всегда был моим кумиром, и вроде такие сравнения должны быть приятны, но мне было ещё более приятно прочитать, что в плане катания у меня начинает проявляться свой собственный стиль», — заявил RT Даниелян.

Помимо побед на двух чемпионатах мира, Фернандес семь раз подряд выигрывал чемпионат Европы, а также становился бронзовым призёром Олимпийских игр.

Ранее Даниелян признался, что раньше обижался на Буянову из-за криков на тренировках.