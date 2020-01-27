Даниелян признался, что раньше обижался на Буянову из-за криков на тренировках

Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию — 2020 Артур Даниелян рассказал, как формировались его отношения с тренером Еленой Буяновой.

«Елена Германовна может жёстко прикрикнуть на тренировке, но это рабочий процесс. Жёсткий окрик всегда очень эффективно помогает привести спортсмена в чувство. Я раньше обижался. Мне казалось, что тренер кричит на меня, потому что я что-то делаю неправильно или недостаточно хорошо. Сейчас стараюсь, во-первых, не давать повода, чтобы на меня кричали, а во-вторых, очень чётко дифференцирую информацию. Вместе с тем мне, например, было в Граце приятно, что Елена Германовна похвалила меня за проявленный характер. Это вообще было самое приятное, что я услышал по итогам своего выступления», — заявил 16-летний фигурист RT.

Даниелян впервые в карьере принимал участие во взрослом чемпионате Европы. Победу на турнире одержал другой россиянин, Дмитрий Алиев.

Ранее Даниелян признался, что истязал себя мыслями перед произвольной программой на ЧЕ.