Даниелян признался, что истязал себя мыслями перед произвольной программой на ЧЕ

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Российский фигурист Артур Даниелян, ставший серебряным призёром чемпионата Европы — 2020, рассказал о своих эмоциях перед прокатом произвольной программы на турнире.
Даниелян признался, что истязал себя мыслями перед произвольной программой на ЧЕ
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Истязал — даже не то слово, чтобы описать моё состояние перед прокатом. Только об этом и думал: какое место могу занять, сколько баллов получится набрать… Понимал, что ни к чему хорошему все эти мысли не приведут, но и выкинуть их из головы не мог, как ни старался. Помогла подруга, с которой мы общались по телефону. Она вообще хорошо умеет ставить мне на место голову. Так что совместными усилиями мы всё-таки добились того, что я сосредоточился исключительно на прокате», — рассказал фигурист в интервью RT. 

16-летний Даниелян впервые принимал участие в чемпионате Европы на взрослом уровне. Победу на турнире одержал другой россиянин, Дмитрий Алиев.

Ранее фигурист Даниелян заявил, что ждёт решения федерации и тренера относительно своего участия на ЧМ.

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