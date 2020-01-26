Фигурист Даниелян о выступлении на взрослом ЧМ: жду, что решат федерация с тренером

Серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании Артур Даниелян ответил на вопрос о своём возможном выступлении на взрослом чемпионате мира.

«Что касается выступлений на взрослом или юниорском ЧМ, я жду, что решат федерация с тренером. Скажут ехать на юниорское первенство мира — поеду туда. Моя цель на оставшиеся старты сезона — выступать с таким же настроем, остальное придёт по ходу», — приводит слова Даниеляна РИА Новости.

16-летний Даниелян стал серебряным призёром дебютного для него взрослого чемпионата Европы. По итогам двух прокатов он набрал 246,74 балла: 84,63 балла за короткую программу и 162,11 балла за произвольную.

Ранее тренер Даниеляна заявила, что ещё не задумывалась над вопросом участия её подопечного в чемпионате мира, который состоится в Монреале.