СМИ: Брагин войдёт в тренерский штаб ХК СКА

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин войдёт в тренерский штаб петербургского СКА.
СМИ: Брагин войдёт в тренерский штаб ХК СКА
  • © Крис Бэрри
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sport24.

При этом Брагин останется работать на посту главного тренера молодёжной национальной команды.

Ранее сообщалось, что Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб сборной России по хоккею.

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