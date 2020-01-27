СМИ: Брагин войдёт в тренерский штаб ХК СКА

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин войдёт в тренерский штаб петербургского СКА.

Об этом сообщает Sport24.

При этом Брагин останется работать на посту главного тренера молодёжной национальной команды.

Ранее сообщалось, что Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб сборной России по хоккею.