СМИ: Брагин войдёт в тренерский штаб ХК СКА
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин войдёт в тренерский штаб петербургского СКА.
- © Крис Бэрри
- РИА Новости
Об этом сообщает Sport24.
При этом Брагин останется работать на посту главного тренера молодёжной национальной команды.
Ранее сообщалось, что Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб сборной России по хоккею.
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