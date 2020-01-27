Генеральный директор «Зенита» отказался обсуждать Кокорина

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев отказался говорить на тему нападающего команды Александра Кокорина на пресс-конференции, посвящённой теннисному турниру St. Petersburg Ladies Trophy.

«Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить. Кокорин в теннис не играет», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина. Тем не менее главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался этим недоволен. Сам игрок в тот же день оформил хет-трик в контрольном матче с катарским «Аль-Увайнахом». Позднее агент игрока неоднократно заявлял, что Кокорин не знал о переговорах и не намерен уходить из «Зенита».

Ранее отчим Кокорина заявил, что ничего не знает о согласии футболиста на переход в «Сочи».