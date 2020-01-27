Тарпищев объяснил поражение Медведева от Вавринки на Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение Даниила Медведева от швейцарца Стэна Вавринки в матче четвёртого круга турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«Даниилу не хватило более рациональной игры. В принципе матч выигрывался при, повторюсь, более рациональной игре, Даниил свалился на более короткий обмен ударами, что позволило Вавринке играть в корт и иметь преимущество в розыгрыше», — цитирует главу ФТР «Чемпионат».

Он также отметил, что россиянин неудачно сыграл на тай-брейке, и ему не хватло хладнокровия в тактическом плане. По его мнению, для победы Медведеву необходимо было играть длиннее и посылать мяч в разные точки при сильных ударах.

«Со времён того, как Даниил обыгрывал Вавринку, ничего особо не изменилось. Медведев стал сильнее и был фаворитом матча, в отличие от прошлых. Вавринке нечего было терять, и он рисковал, и рисковал он очень удачно», — добавил Тарпищев.

Ранее Медведев уступил Вавринке в четвёртом круге Australian Open со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.