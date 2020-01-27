Джордан: Брайант был мне как младший брат

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан заявил, что находится в шоковом состоянии из-за гибели экс-игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Я в шоке из-за трагических новостей о смерти Коби и его дочери Джианны. Слова не могут описать боль, которую я чувствую. Я любил Коби — он был мне как младший брат. Мы часто общались с ним, и мне очень сильно не хватает наших разговоров. Он был одним из величайших людей в этой игре, с непреодолимым соревновательным духом. Коби также был невероятным отцом, который любил свою семью очень сильно и передал любовь к баскетболу своей дочери. Я и моя супруга Иветт выражаем глубочайшие соболезнования жене Коби Ванессе, «Лос-Анджелес Лейкерс» и баскетбольным болельщикам по всему миру», — гласит заявление Джордана.

Коби Брайант погиб на 42-м году жизни в результате крушения личного вертолёта в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что Неймар посвятил гол в ворота «Лилля» погибшему баскетболисту Брайанту.