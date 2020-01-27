Неймар посвятил гол в ворота «Лилля» погибшему баскетболисту Брайанту

Форвард ПСЖ Неймар посвятил забитый мяч в ворота «Лилля» (2:0) погибшему в результате крушения вертолёта

После второго гола в ворота «Лилля» Неймар на пальцах показал цифру 24. Под этим номером большую часть карьеры в НБА выступал Коби Брайант.

Neymar's tribute to Kobe Bryant is beautiful 😢pic.twitter.com/fXP1Q9noS0 — Goal (@goal) January 26, 2020

41-летний экс-баскетболист и его 13-летняя дочь погибли в результате крушения вертолёта.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Обама выразил соболезнования в связи со смертью Брайанта.