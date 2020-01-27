Неймар посвятил гол в ворота «Лилля» погибшему баскетболисту Брайанту
- Reuters
После второго гола в ворота «Лилля» Неймар на пальцах показал цифру 24. Под этим номером большую часть карьеры в НБА выступал Коби Брайант.
Neymar's tribute to Kobe Bryant is beautiful 😢pic.twitter.com/fXP1Q9noS0— Goal (@goal) January 26, 2020
41-летний экс-баскетболист и его 13-летняя дочь погибли в результате крушения вертолёта.
Ранее сообщалось, что экс-президент США Обама выразил соболезнования в связи со смертью Брайанта.