Экс-президент США Обама выразил соболезнования в связи со смертью Брайанта

Бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования семье экс-игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в связи с гибелью игрока и его 13-летней дочери Джиджи в авиакатастрофе.

«Коби Брайант был легендой на площадке и был на пути к тому, чтобы сделать второй акт своей жизни столь же впечатляющим. Потеря Джианны еще душераздирающая для нас, как для родителей. Мишель и я выражаем соболезнования супруге Коби Ванессе и всей семье Брайант», — написал Обама в Twitter.

41-летний Брайант и его 13-летняя дочь погибли в результате крушения вертолёта в Калифорнии.

Ранее стали известны подробности гибели экс-игрока НБА Брайанта.