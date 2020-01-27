Экс-президент США Обама выразил соболезнования в связи со смертью Брайанта
- Reuters
«Коби Брайант был легендой на площадке и был на пути к тому, чтобы сделать второй акт своей жизни столь же впечатляющим. Потеря Джианны еще душераздирающая для нас, как для родителей. Мишель и я выражаем соболезнования супруге Коби Ванессе и всей семье Брайант», — написал Обама в Twitter.
41-летний Брайант и его 13-летняя дочь погибли в результате крушения вертолёта в Калифорнии.
Ранее стали известны подробности гибели экс-игрока НБА Брайанта.