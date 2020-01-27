Стали известны подробности гибели экс-игрока НБА Брайанта
- Reuters
Как сообщает инсайдер ESPN Адриан Войнаровски, Брайант летел на вертолёте на игру школьной баскетбольной команды, за которую играла его 13-летняя дочь Джиджи, летевшая с отцом. Также были опознаны тела двух других пассажиров. Они принадлежат другой девочке, которая играла вместе с Джиджи, а также её отцу.
Коби Брайант погиб на 42-м году жизни. За свою карьеру он провёл 20 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), все — за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Ранее Овечкин заявил, что всё ещё не может поверить в смерть Брайанта.