Стали известны подробности гибели экс-игрока НБА Брайанта

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант со своей дочерью направлялся на личном вертолёте на игру школьной баскетбольной команды.

Как сообщает инсайдер ESPN Адриан Войнаровски, Брайант летел на вертолёте на игру школьной баскетбольной команды, за которую играла его 13-летняя дочь Джиджи, летевшая с отцом. Также были опознаны тела двух других пассажиров. Они принадлежат другой девочке, которая играла вместе с Джиджи, а также её отцу.

Коби Брайант погиб на 42-м году жизни. За свою карьеру он провёл 20 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), все — за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее Овечкин заявил, что всё ещё не может поверить в смерть Брайанта.