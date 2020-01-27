Стали известны подробности гибели экс-игрока НБА Брайанта

Короткая ссылка
Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант со своей дочерью направлялся на личном вертолёте на игру школьной баскетбольной команды.
Стали известны подробности гибели экс-игрока НБА Брайанта
  • Reuters

Как сообщает инсайдер ESPN Адриан Войнаровски, Брайант летел на вертолёте на игру школьной баскетбольной команды, за которую играла его 13-летняя дочь Джиджи, летевшая с отцом. Также были опознаны тела двух других пассажиров. Они принадлежат другой девочке, которая играла вместе с Джиджи, а также её отцу.

Коби Брайант погиб на 42-м году жизни. За свою карьеру он провёл 20 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), все — за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее Овечкин заявил, что всё ещё не может поверить в смерть Брайанта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить