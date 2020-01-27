Овечкин: всё ещё не могу поверить в смерть Брайанта

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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на смерть легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.
Овечкин: всё ещё не могу поверить в смерть Брайанта
  • Reuters

«Это сложно, поскольку я его знал. Он всегда ко мне хорошо относился, когда видел меня. Брайант был легендой в баскетбольном мире, да и во всём мире. Я всё ещё не могу в это поверить. Он всегда жал мне руку, знал, кто я. Помню, как я сидел на трибуне и ел хот-доги, а он показывал на меня пальцем. Я отвечал: «Святой». Тяжело», — цитирует Овечкина журналистка Саманта Пелл. 

Коби Брайан погиб на 42-м году жизни в результате крушения вертолёта.

Ранее сообщалось, что церемония вручения «Грэмми» началась с минуты молчания в память о Брайанте.

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