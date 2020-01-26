Чепиков: у нас есть шансы на медали ЧМ

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков считает, что пока рано делать выводы о сезоне в исполнении сборной России.

«Сезон ещё не окончен, рано говорить о негативном прогнозе. Велика вероятность, что при подготовке в летний период были допущены ошибки. Но на чемпионате мира у нас есть определённые шансы на медали, команда хорошо готова психологически. Хотя 26 гонок без медалей... Однако чемпионат мира — это не Кубок мира, здесь выступают по четыре спортсмена от каждой команды. Многое зависит от психологической устойчивости, везения, удачи, настроя. Будем надеяться, что у нас будут медали. Нужно грамотно провести подготовительный сбор, отдохнуть, расслабиться, чтобы меньше вопросов было от журналистов, и уже выступать», — цитирует Чепикова «Чемпионат».

Чемпионат мира пройдёт в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.

Ранее сообщалось, что Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ.