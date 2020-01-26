Кацалапов: хочется начать подготовку к чемпионату мира

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Чемпион Европы по фигурному катанию Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, считает, что на чемпионате мира их дуэт может улучшить свой результат.
Кацалапов: хочется начать подготовку к чемпионату мира
  • Reuters

«Вы знаете, хочется пойти и дальше работать. Какое-то странное чувство, что нам ещё есть что улучшать. Хочется начать подготовку к чемпионату мира. Сейчас наше счастье абсолютно неполное. На распечатке видно, что нас оценили достаточно хорошо, но хочется идеального проката обеих программ. В произвольной можно было лучше сделать уровень на блоке, вращение было медленным. Небольшая помарка была в дорожке по спирали. Последние 30 секунд программы можно было бы сделать лучше. Чуть-чуть добавить спины, ног, ОФП, побегать — мы учтём это в ходе подготовки к чемпионату мира», — заявил Кацалапов в интервью сайту телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 16 по 22 марта в канадском Монреале.

Ранее Боброва заявила, что Синицина и Кацалапов могут бороться с Пападакис и Сизероном на равных.

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