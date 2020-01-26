Боброва: Синицина и Кацалапов доказали, что могут бороться с Пападакис и Сизероном на равных

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва прокомментировала выступление российских танцевальных дуэтов на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце.
Боброва: Синицина и Кацалапов доказали, что могут бороться с Пападакис и Сизероном на равных
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Безумно рада за Вику Синицину с Никитой Кацалаповым. Они ворвались на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы и доказали, что мы можем бороться с французами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном на равных. Главное теперь — доказывать это снова и снова. Саша Степанова и Ваня Букин катались прекрасно. Я уже говорила об этом после ритм-танца, скажу и сейчас: по моему мнению, они заслуживают более высоких оценок», — приводит слова Бобровой РИА Новости.

По её словам, Степанова и Букин могут бороться за самые высокие места.

«Искренне рада за Джона Гуррейро с Тиффани Загорски — за их хорошие, качественные прокаты. Но этот чемпионат Европы показал, что с неимоверной скоростью появляются и поднимаются всё новые и новые пары. Желаю Тиффани и Джону не упускать своих позиций», — добавила фигуристка.

Синицина и Кацалапов заняли первое место среди танцевальных пар, Степанова и Букин стали третьими, а Загорски и Гуррейро — шестыми.

Ранее сообщалось, что Алексей Мишин назвал блестящим результат российских фигуристов на ЧЕ.

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