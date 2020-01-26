Мишин назвал блестящим результат российских фигуристов на ЧЕ

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Заслуженный тренер России Алексей Мишин поделился впечатлениями от выступления российских фигуристов на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце.
Мишин назвал блестящим результат российских фигуристов на ЧЕ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Это один из самых блистательных чемпионатов Европы! Другой такой при моём участии был во Франции в 2006 году, где мы выиграли все четыре золотые медали», — приводит слова Мишина РИА Новости.

В общей сложности российские фигуристы завоевали на чемпионате Европы десять медалей — четыре золотые, три серебряные и три бронзовые. Таким образом, сборная России повторила рекорд команды СССР по числу наград на континентальном первенстве. Также это седьмой случай в истории, когда российские фигуристы выиграли четыре золота на одном чемпионате Европы.

Как сообщалось ранее, Татьяна Тарасова считает, что российские фигуристы заслужили уважение своими результатами на ЧЕ.

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