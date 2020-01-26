«Ливерпуль» упустил победу в матче 1/16 Кубка Англии, сыграв вничью со «Шрусбери Таун»

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В матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Шрусбери Таун» на своём поле сыграл вничью с «Ливерпулем».
«Ливерпуль» упустил победу в матче 1/16 Кубка Англии, сыграв вничью со «Шрусбери Таун»
  • © Darren Staples via www.imago-ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча, проходившая на стадионе «Монтгомери Вотерс Мидоу» в Шрусбери, завершилась вничью 2:2.

К 46-й минуте матча гости вели со счётом 2:0, благодаря мячу Кёртиса Джонса и автоголу Дональда Лава. Однако в середине второго тайма вышедший на замену игрок «Шрусбери» Джейсон Каммингс оформил дубль и установил итоговый результат на табло.

Команды сыграют переигровку в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд Роуд». «Шрусбери» играет в третьем по силе дивизионе английского футбола. 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

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