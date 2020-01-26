«Ливерпуль» упустил победу в матче 1/16 Кубка Англии, сыграв вничью со «Шрусбери Таун»

В матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Шрусбери Таун» на своём поле сыграл вничью с «Ливерпулем».

Встреча, проходившая на стадионе «Монтгомери Вотерс Мидоу» в Шрусбери, завершилась вничью 2:2.

К 46-й минуте матча гости вели со счётом 2:0, благодаря мячу Кёртиса Джонса и автоголу Дональда Лава. Однако в середине второго тайма вышедший на замену игрок «Шрусбери» Джейсон Каммингс оформил дубль и установил итоговый результат на табло.

Команды сыграют переигровку в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд Роуд». «Шрусбери» играет в третьем по силе дивизионе английского футбола.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.