В «Роме» заявили об интересе к футболисту «Барселоны»

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Вингер «Барселоны» Карлес Перес попал в сферу интересов римской «Ромы».
В «Роме» заявили об интересе к футболисту «Барселоны»
  • © Andrea Staccioli / Insidefoto vi
  • globallookpress.com

«Мы продолжаем следовать своей философии —инвестировать деньги в многообещающих молодых футболистов. Переговоры находятся на продвинутой стадии, ведь у нас отличные отношения с «Барселоной». Мы общаемся с игроком и, безусловно, должны убедить его, что наш клуб — это подходящий спортивный проект для него. Я предпочитаю оставаться осторожным и не буду говорить, что сделка заключена, пока мы не согласуем всё до конца. «Рома» — это не клуб-донор. Так что если он станет футболистом нашей команды, опции обратного выкупа не будет», — цитирует спортивного директора «Ромы» Джанлуку Петрачи football-italia.

В текущем сезоне Перес провёл 13 матчей за «Барселону», в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Монако» отказало «Барселоне» в продаже Бен-Йеддера за €80 млн.

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