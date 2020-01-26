УНИКС одержал победу над «Зенитом» в матче Единой лиги ВТБ
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Встреча, проходившая на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 86:75 в пользу гостей.
В составе УНИКСа самым результативным стал Эррик Макколлум — 21 очко. У «Зенита» 15 очков набрал Остин Холлинз.
УНИКС имеет девять побед и пять поражений, занимая четвёртое место в турнирной таблице лиги. «Зенит» идёт на седьмом месте, имея шесть побед в 14 матчах.
Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Зенит» в Единой лиге ВТБ.