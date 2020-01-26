УНИКС одержал победу над «Зенитом» в матче Единой лиги ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом».

Встреча, проходившая на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 86:75 в пользу гостей.

В составе УНИКСа самым результативным стал Эррик Макколлум — 21 очко. У «Зенита» 15 очков набрал Остин Холлинз.

УНИКС имеет девять побед и пять поражений, занимая четвёртое место в турнирной таблице лиги. «Зенит» идёт на седьмом месте, имея шесть побед в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Зенит» в Единой лиге ВТБ.