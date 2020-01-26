Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе КМ по шорт-треку

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Мужская сборная России по шорт-треку стала обладателем золотых медалей в эстафете на 5000 м, которая проходила в рамках чемпионата Европы в венгерском Дебрецене.
Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе КМ по шорт-треку
  • РИА Новости

Россияне преодолели дистанцию за 7:06,884. Примечательно, что это второй результат в эстафете после сборной Венгрии, однако после финиша хозяева турнира были дисквалифицированы. Обладателями золотых наград в составе российской команды стали Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Семён Елистратов.

Второе место у команды Нидерландов. Сборная Италии стала обладателем бронзовых наград.

Ранее сообщалось, что Елистратов завоевал бронзу на ЧЕ по шорт-треку на дистанции 1000 м.

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