Елистратов завоевал бронзу на ЧЕ по шорт-треку на дистанции 1000 м

Российский шорт-трекист Семён Елистратов занял третье место на дистанции 1000 м на чемпионате Европы в венгерском Дебрецене.

РИА Новости

Россиянин финишировал за 1 минуту и 25,831 секунды. Победу одержал представитель Венгрии Шаолин Сандор Лю (1:25,636), а вторым стал его соотечественник Шаоан Лю (1:25,667). Ранее Елистратов выиграл бронзу на ЧЕ по шорт-треку на дистанции 500 м.