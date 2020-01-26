Елистратов завоевал бронзу на ЧЕ по шорт-треку на дистанции 1000 м
Российский шорт-трекист Семён Елистратов занял третье место на дистанции 1000 м на чемпионате Европы в венгерском Дебрецене.
- РИА Новости
Россиянин финишировал за 1 минуту и 25,831 секунды.
Победу одержал представитель Венгрии Шаолин Сандор Лю (1:25,636), а вторым стал его соотечественник Шаоан Лю (1:25,667).
Ранее Елистратов выиграл бронзу на ЧЕ по шорт-треку на дистанции 500 м.
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