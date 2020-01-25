Елистратов выиграл бронзу на ЧЕ по шорт-треку

Россиянин Семён Елистратов стал бронзовым призёром чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в венгерском Дебрецене.

РИА Новости

Елистратов стал третьим на дистанции 500 м. Россиянин показал время 41,686 с. Первое и второе места заняли местные спортсмены Шаолин Шандор Лю и Шаоань Лю соответственно. Ранее сообщалось, что Ан пропустит чемпионат Европы по шорт-треку из-за травмы.