Елистратов выиграл бронзу на ЧЕ по шорт-треку
Россиянин Семён Елистратов стал бронзовым призёром чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в венгерском Дебрецене.
- РИА Новости
Елистратов стал третьим на дистанции 500 м. Россиянин показал время 41,686 с.
Первое и второе места заняли местные спортсмены Шаолин Шандор Лю и Шаоань Лю соответственно.
Ранее сообщалось, что Ан пропустит чемпионат Европы по шорт-треку из-за травмы.
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