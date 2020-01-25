Елистратов выиграл бронзу на ЧЕ по шорт-треку

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Россиянин Семён Елистратов стал бронзовым призёром чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в венгерском Дебрецене.
Елистратов выиграл бронзу на ЧЕ по шорт-треку
  • РИА Новости

Елистратов стал третьим на дистанции 500 м. Россиянин показал время 41,686 с.

Первое и второе места заняли местные спортсмены Шаолин Шандор Лю и Шаоань Лю соответственно.

Ранее сообщалось, что Ан пропустит чемпионат Европы по шорт-треку из-за травмы.

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