Косторная призналась, что ожидала большего от атмосферы на ЧЕ по фигурному катанию в Граце
- РИА Новости
«Ожидала чего-то большего, наверное. Думала, что такая необычная обстановка будет, но нет, всё оказалось точно так же. Только табличка с названием меняется», — цитирует Косторную ТАСС.
Косторная завоевала золото чемпионата Европы, набрав по сумме короткой и произвольной программ 240,81 балла. Серебряным призёром стала Анна Щербакова (237,76). Бронзу выиграла Александра Трусова (225,34).
Ранее Косторная призналась, что после победы на ЧЕ до четырёх утра смотрела сериалы.