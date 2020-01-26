Косторная призналась, что ожидала большего от атмосферы на ЧЕ по фигурному катанию в Граце

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Российская фигуристка Алёна Косторная после своей победы на чемпионате Европы в австрийском Граце оценила атмосферу соревнований.
Косторная призналась, что ожидала большего от атмосферы на ЧЕ по фигурному катанию в Граце
  • РИА Новости

«Ожидала чего-то большего, наверное. Думала, что такая необычная обстановка будет, но нет, всё оказалось точно так же. Только табличка с названием меняется», — цитирует Косторную ТАСС.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы, набрав по сумме короткой и произвольной программ 240,81 балла. Серебряным призёром стала Анна Щербакова (237,76). Бронзу выиграла Александра Трусова (225,34).

Ранее Косторная призналась, что после победы на ЧЕ до четырёх утра смотрела сериалы.

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