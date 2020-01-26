Косторная призналась, что после победы на ЧЕ до четырёх утра смотрела сериалы

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, что не спала до четырёх утра после победы на чемпионате Европы в австрийском Граце.

«Я спала три с половиной часа. Пришла в номер и смотрела, смотрела, смотрела, смотрела сериалы, а потом — оп, и четыре часа утра. А в 8:30 вставать. Сказала себе: «Одна серия». Потом ещё одна...» — приводит слова Косторной Sport24.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы, набрав по сумме короткой и произвольной программ 240,81 балла. Серебряным призёром стала Анна Щербакова (237,76). Бронзу выиграла Александра Трусова (225,34).

Ранее Алёна Леонова выразила мнение, что фигурист Дмитрий Алиев способен побороться за медали ЧМ.