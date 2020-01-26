Леонова считает, что фигурист Алиев способен побороться за медали ЧМ

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Серебряный призёр ЧМ-2012 Алёна Леонова выразила мнение, что чемпиону Европы по фигурному катанию россиянину Дмитрию Алиеву по силам войти в тройку призёров на чемпионате мира в канадском Монреале.
Леонова считает, что фигурист Алиев способен побороться за медали ЧМ
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Как сказал Максим Траньков после выступления Алиева, баллы, которые он получил на чемпионате Европы, — это баллы на тройку призёров чемпионата мира. Я согласна с ним. Диме просто надо показать на чемпионате мира идеальное, чистое катание, как он это сделал в Европе», — цитирует эксперта РИА Новости.

По её словам, при чистом катании Алиева она не видит другого претендента на бронзу. При этом она допустила, что фавориты японец Юдзуру Ханю и американец Нэйтан Чен могут ошибиться. 

«Думаю, что у Алиева есть все шансы побороться за тройку», — добавила Леонова.

20-летний Алиев сумел стать первым россиянином с 2012 года, завоевавшим золото в одиночном мужском катании на чемпионате Европы. По сумме двух программ россиянин набрал 272,89 балла — 88,45 за короткую и 184,44 за произвольную программы.

ЧМ в Монреале пройдёт с 16 по 22 марта.

Ранее в Госдуме высказались об успехе российских фигуристов на чемпионате Европы.

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