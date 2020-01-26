Бойкова и Козловский рассказали, чего не могут себе позволить

Чемпионы Европы 2020 года по фигурному катанию среди спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, чего не могут себе позволить.

«Что мы не можем себе позволить? Поправиться. Я очень быстро набираю вес», — рассказала Бойкова.

Козловский в свою очередь отметил, что не может поиграть в футбол.

«В игре очень легко получить травму, а ноги — это наш хлеб, как и всё тело. Наверное, нашу жизнь в этом плане можно сравнить с жизнью оперных певцов, которые в любую погоду кутают горло и стараются избегать накуренных помещений, потому что от этого страдают голосовые связки», — добавил фигурист.

Ранее сообщалось, что Козловский назвал Москвину «Наполеоном фигурного катания».